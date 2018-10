Rechnerei: Kerber kämpft um Halbfinal-Einzug gegen Stephens

Angelique Kerber hat es selbst in der Hand. Gewinnt sie gegen Sloane Stephens in zwei Sätzen, steht sie auf jeden Fall bei den WTA-Finals im Halbfinale. Es kann am Freitag aber auch eine große Rechnerei geben, um zu ermitteln, wer die Gruppenphase übersteht.