RC Sorpesee bestraft Wietmarscher Schwächephase sofort

Wietmarschen Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen haben dem Drittliga-Tabellenführer RC Sorpesee Paroli geboten, verloren aber mit 0:3 (19:25, 18:25, 19:25). „Wir haben uns gut präsentiert und viel Kampfgeist gezeigt. Wenn es dann gegen so einen starken Gegner nicht zu etwas Zählbarem reicht, ist das in Ordnung“, sagte Trainer Matthias Haarmann. Seine Mannschaft war gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter sofort voll da. Mit druckvollem Spiel zwangen die Gastgeberinnen das Team aus Sundern zu einer frühen Auszeit. Auch danach war die Begegnung bis 15:16 ausgeglichen. Dann aber schlichen sich ein paar Fehler zu viel ins SVW-Spiel ein. „So eine Phase wird in der 3. Liga sofort bestraft. Das ist auch der Grund, warum es bei uns bislang noch nicht für einen Satzgewinn gereicht hat“, betonte der Wietmarscher Verantwortliche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rc-sorpesee-bestraft-wietmarscher-schwaechephase-sofort-327336.html