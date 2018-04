RB Leipzig will „etwas Großes erreichen“

Neapel, St. Petersburg - nun Marseille: Leipzig will sich auf dem Weg ins Finale der Europa League nicht stoppen lassen. Gegner Olympique hat einiges in der Offensive vorzuweisen. Aber: Neben dem Abwehrchef fällt auch der Stammkeeper aus. Kein Nachteil für Werner & Co.