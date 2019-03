Empfehlung - RB Leipzig scheitert auch am Augsburger Bollwerk

dpaLeipzig Mit der zermürbenden Nullnummer hat das Abwehrbollwerk FC Augsburg für reichlich Frust bei RB Leipzig gesorgt. Auch im vierten Versuch gelang der Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick in der vereinseigenen Red Bull Arena nicht der erste Sieg in diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rb-leipzig-scheitert-auch-am-augsburger-bollwerk-285776.html