RB Leipzig nach 1:1 gegen St. Petersburg im Viertelfinale

dpaSt. Petersburg. Der Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl reichte beim FC Zenit St. Petersburg ein 1:1 (1:1), nachdem die Sachsen das Hinspiel in der Red Bull Arena eine Woche zuvor mit 2:1 gewonnen hatten. Vor 44.092 Zuschauern waren die Leipziger durch Augustins Tor in der 22. Minute in Führung gegangen. Der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Sebastian Driussi (45.+1) machte die zweite Halbzeit zu einer Zitterpartie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rb-leipzig-nach-11-gegen-st-petersburg-im-viertelfinale-229176.html