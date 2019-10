Empfehlung - Rassismus-Vorfälle: Bulgarische Fußball-Fans festgenommen

dpaSofia Die Männer werden verdächtigt, an den Entgleisungen im Stadion beteiligt gewesen zu sein. Das teilte die bulgarische Polizei zum Auftakt einer Aktion zur Feststellung der Verantwortlichen für die Rassismus-Vorfälle vom Montagabend im Wassil-Lewski-Stadion in Sofia mit. Die Aktion sollte am Mittwoch weiter gehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rassismus-vorfaelle-bulgarische-fussball-fans-festgenommen-324153.html