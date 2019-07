Empfehlung - Rasenkitzler fiebern dem Fußball-Ligabetrieb entgegen

Wilsum Die Rasenkitzler Wilsum sind nicht neu in der Grafschafter Sportlandschaft: Der Verein wird in zwei Jahren bereits 50 Jahre alt. Doch erst in dieser Saison nehmen sie erstmals am offiziellen Spielbetrieb des Niedersächsischen Fußball-Verbandes teil. Mehr als 100 Zuschauer verfolgten am Sonntag die Pflichtspielpremiere im Krombacher-Kreispokal gegen Lage. „Das war eine tolle Sache, die Mannschaft hat sich sehr über dieses Interesse gefreut“, berichtet Kapitän Kai Lichtendonk. Auf dem Sportplatz hinter der Wilsumer Grundschule gab es gegen die klassenhöheren Gäste eine 1:3-Niederlage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/rasenkitzler-fiebern-dem-fussball-ligabetrieb-entgegen-310304.html