Rangnick: „In bestimmten Bereichen ist Erfolg planbar“

Er verkörpert RB Leipzig. Ralf Rangnick hat den Fußball-Bundesligisten auf dem Platz zu dem gemacht, was er in nur zehn Jahren geworden ist. In einem dpa-Interview sagt der 60-Jährige: „In bestimmten Bereichen ist Erfolg planbar.“