Ralf Schumacher: Neffe Mick „bisschen mehr in Ruhe lassen"

dpaSakhir „Es ist wichtig, dass man schaut, gibt es eine Lernkurve oder nicht. Ich mache mir da gar keine Gedanken. Ob er dann auf Gesamtsieg fahren kann, das spielt jetzt erst mal keine Rolle“, sagte Ralf Schumacher der Deutschen Presse-Agentur vor dem Formel-2-Auftakt in Bahrain. „Man sollte ihn ein bisschen mehr in Ruhe und sich erst mal entwickeln lassen. Das hat bis jetzt super geklappt, in der Formel 4 und der Formel 3. Das wird auch jetzt super klappen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ralf-schumacher-neffe-mick-bisschen-mehr-in-ruhe-lassen-288678.html