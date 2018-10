Empfehlung - Ralf Cordes startet mit Doppelspieltag als Eintracht-Trainer

Nordhorn Im Januar 2014 wurde Ralf Cordes als Trainer von Eintracht Nordhorn entlassen. Damals stand das Team in der Landesliga auf einem Abstiegsplatz. Knapp fünf Jahre später ist Cordes zurück – und erneut ist die Mannschaft in einer brenzligen Lage: Mit nur sechs Punkten aus den ersten neun Partien ist in der Fußball-Bezirksliga aktuell erneut nicht mehr als ein Platz unter dem Strich drin. „Die Situation ist nicht einfach“, gesteht Cordes, der den Job von Victor Carvalho und Gert Goolkate übernommen hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ralf-cordes-startet-mit-doppelspieltag-als-eintracht-trainer-261467.html