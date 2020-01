Empfehlung - Ragnar Oskarsson macht die HSG via Handy fit

Nordhorn Er ist ehemaliger isländischer Nationalspieler, hat viele Jahre als Profi vor allem in Frankreich zugebracht und reihte sich am Montag beim Trainingsauftakt im neuen Jahr erstmals bei der HSG Nordhorn-Lingen ein. Doch auch wenn die Basisdaten da einen veritablen Zugang suggerieren, auf dem Feld wird Ragnar Oskarsson keinen Beitrag zum Verbleib des Aufsteigers in der 1. Handball-Bundesliga leisten. Der 41-Jährige unterstützt Trainer Geir Sveinsson als Fitnesstrainer in den Bereichen Kraft und Kondition.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ragnar-oskarsson-macht-die-hsg-via-handy-fit-339249.html