Quarterback Lambers verpasst den perfekten Abschluss knapp

In den Schlusssekunden ihres letzten Saisonspiels nutzten die Nordhorner Footballer beim Stand von 10:13 ihre Siegchance gegen Wilhelmshaven nicht. Nach einer lehrreichen Premieren-Spielzeit in der Verbandsliga steht bei den Vikings ein Umbruch an.