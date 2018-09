Punkten für den Klassenverbleib

Borussia Neuenhaus und die SpVgg. Brandlecht-Hestrup haben in der Fußball-Bezirksliga nichts Anderes als den Klassenverbleib im Blick. Am Sonntag treffen die Teams im Derby aufeinander. Eintracht Nordhorn und Union Lohne spielen am Sonntag auswärts.