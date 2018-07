Empfehlung - Pulisic führt Dortmund zum Sieg gegen Liverpool

dpaCharlotte. Zwar brachte Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk die Engländer per Kopfball in der 25. Minute in Führung, doch nach dem Seitenwechsel war es der US-amerikanische Lokalheld Christian Pulisic, der den BVB vor mehr als 55.000 Zuschauern im Bank-of-America-Stadium in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina zum Sieg führte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/pulisic-fuehrt-dortmund-zum-sieg-gegen-liverpool-243923.html