PSV in der Krise – Abstand auf Tabellenführer Ajax wächst

Enschede Die PSV Eindhoven befindet sich in der niederländischen Fußball-Ehrendivision in einer echten Krise: Nachdem die Werkself zu Saisonbeginn neun Mal in Folge ungeschlagen geblieben war und dabei sieben Partien gewonnen hatte, war das 1:2 (0:1) bei Willem II in Tilburg nun schon die dritte Niederlage in den vergangenen vier sieglosen Duellen. Der Rückstand der Truppe von Trainer Mark van Bommel auf den Tabellenführer Ajax Amsterdam beträgt bereits elf Punkte. „Natürlich bin ich schwer enttäuscht, aber ich muss sagen, dass die Mannschaft alles probiert hat", erklärte van Bommel, der seit Wochen auf Donyell Malen sowie Steven Bergwijn und damit seine besten Offensivspieler verzichten muss. In Tilburg war Che Nunnely mit einem Doppelpack (7., 64.) der gefeierte Mann bei den Hausherren; Gaston Pereiro gelang für die PSV nur das Anschlusstor (85.).