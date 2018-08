Empfehlung - PSG holt nach durchwachsener Leistung zweiten Liga-Sieg

dpaGuingamp Das Tor der Bretonen erzielte Nolan Roux in der 20. Minute. Der Brasilianer Neymar glich in der 53. Minute für PSG aus und Jungstar Kylian Mbappé machte den Sieg für PSG mit zwei Treffern in der Schlussphase perfekt (82./90.). PSG übernahm mit sechs Punkten zumindest vorübergehend die Tabellenführung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/psg-holt-nach-durchwachsener-leistung-zweiten-liga-sieg-246959.html