Empfehlung - Premiere: SV Hoogstede gewinnt erstmals den Wolbert-Cup

Wilsum Ehe sich die Fußballer des SV Hoogstede und des ASC am späten Freitagabend im Finale des Wolbert-Cups gegenüberstanden, hatten sich beide Mannschaften beim Hallenturnier des SV Olympia Uelsen schon zwei Mal duelliert: Der Kreisligist aus Wielen setzte sich sowohl in der Vorrunde am Mittwoch (3:0) als auch am Freitag in der Endrunde (1:0) durch – im entscheidenden Spiel aber trumpfte Hoogstede auf. Der HSV gewann vor rund 500 Zuschauern in der vollbesetzten Sporthalle in Wilsum mit 4:2 und holte sich bei der 25. Auflage des vom Förderverein Uelser Fußballfreunde (FuF) ausgerichteten Turniers den Siegerpokal zum ersten Mal. „Hoogstede hat sich richtig ins Turnier reingespielt, in der wichtigen Phase hinten klasse gestanden und schöne Tore erzielt“, sagte Hajo Bosch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/premiere-sv-hoogstede-gewinnt-erstmals-den-wolbert-cup-272900.html