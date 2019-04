Empfehlung - Preetz: Neuer Hertha-Trainer muss „DNA des Vereins“ behüten

dpaBerlin „Wir haben Zeit, uns damit in den nächsten Wochen intensiv zu befassen“, sagte der Geschäftsführer Michael Preetz über die Suche nach einem neuen Coach beim Berliner Fußball-Bundesligisten. „Es ist selbstverständlich so, dass wir jemanden suchen, der die DNA des Vereins versteht und das behütet, für was wir stehen.“ Dabei gehe es unter anderem um die Weiterentwicklung von Talenten. Als möglicher Kandidat zur kommenden Saison wird unter anderem der frühere Huddersfield-Coach David Wagner gehandelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/preetz-neuer-hertha-trainer-muss-dnades-vereins-behueten-292809.html