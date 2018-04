Empfehlung - Poulter triumphiert bei Masters-Generalprobe in Houston

dpaHouston. Der 42-jährige Engländer setzte sich im US-Bundesstaat Texas im Stechen am ersten Extraloch gegen den US-Rookie Beau Hossler durch. Beide Profis lagen nach vier Runden auf dem Par-72-Kurs im Golf Club Houston mit jeweils 269 Schläge an der Spitze, so dass ein Playoff um den Sieg entscheiden musste. Für Poulter ist es der erste Erfolg nach sechs sieglosen Jahren. Für seinen dritten Triumph auf der US-Tour kassierte der englische Ryder-Cup-Held rund 1,26 Millionen Dollar Preisgeld.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/poulter-triumphiert-bei-masters-generalprobe-in-houston-231069.html