Schüttorf Nach dem gelungenen Saisondebüt steht für die Volleyballer des FC Schüttorf 09 mit dem Gastspiel beim SV Warnemünde direkt die längste Auswärtsfahrt dieser Zweitligasaison an. „Der deutliche Sieg gegen Bitterfeld war die Kür, jetzt folgt in Warnemünde die Pflicht“, sagt 09-Trainer Stefan Jäger. In Warnemünde gibt es für die Schüttorfer auch ein schnelles Wiedersehen mit Piotr Adamowicz, der den FC 09 im Sommer nach einer Spielzeit wieder verließ und bei dem Club an der Ostsee anheuerte. Nachfolger im Kader für die Position im Außenangriff ist Bennet Poniewaz, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder David neu im 09-Aufgebot ist. Die beiden Beachvolleyballer aus Osnabrück stiegen nach dem Ende der Saison im Sand eine Woche vor dem Ligastart in den Trainingsbetrieb ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/poniewaz-zwillinge-sorgen-fuer-frischen-wind-beim-fc-09-256964.html