Poniewaz-Brüder feiern „Sand-Slam" für die Geschichtsbücher

Kühlungsborn Die Schüttorfer Beachvolleyballer Bennet und David Poniewaz haben ihre Erfolgsserie auf der deutschen Turnierserie auch in Kühlungsborn fortgesetzt – und mit dem vierten Triumph in Folge Geschichte auf der wichtigsten deutschen Beachvolleyball-Tour geschrieben. Zum ersten Mal gelang es einem Duo, vier Turniersiege in Serie einzufahren. Weil den Schüttorfern dieses Kunststück bei den vier Strandturnieren der Turnierserie gelang, die in den vergangenen Wochen an der Nord- und Ostsee stattfanden, wurde auch gleich ein neuer Begriff geboren: der „Sand-Slam". „Das ist wirklich unfassbar", sagte Bennet Poniewaz mit Blick auf die zurückliegenden Auftritte im Sand.(...)