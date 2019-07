Empfehlung - Polter über großen Union-Kader: Ähnlich wie bei Magath

dpaBerlin „Ich hatte es schon mal bei Felix Magath so ähnlich, wo es relativ viele Spieler waren“, sagte der 28-Jährige nach dem 2:1 im ersten Testspiel gegen Bröndby IF. „Am Ende wurden die Spieler rausgepickt, die die Qualität haben, Erste Bundesliga zu spielen. Vielleicht ist es auch so, dass wir am Ende der Vorbereitung einen Kader von 26, 27 Spielern haben.“ Unter Magath, der in der Rolle als Geschäftsführer zahlreiche Transfer bei den Niedersachsen tätigte, war Polter 2011 zu seinem Bundesligadebüt gekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/polter-ueber-grossen-union-kader-aehnlich-wie-bei-magath-306438.html