Polo in Bad Bentheim: Starke Gegner für die „Bad Boys"

Bad Bentheim Mathieu van Delden war viele Jahre ein begeisterter Springreiter, aber Polo? Da hatte der Bad Bentheimer Unternehmer seine Vorbehalte, als ihm Freunde vom englischen Militär am Stützpunkt Münster in den 1980er-Jahren von diesem Ballsport mit Pferden vorschwärmten. „Das ist doch ein Schickimicki-Sport“, dachte er damals. Trotzdem probierte van Delden es aus – und knapp 30 Jahre später lädt er als Präsident des Bentheimer „Polo & Country Clubs“ bereits zum 26. Mal zu den internationalen „Bentheim Polodays“ auf das Gut Hubertushof am Rande von Bad Bentheim. Und „Schickimicki“ soll dieses Turnier auf keinen Fall sein: „Wir freuen uns, wenn viele Menschen aus der Region zuschauen. Es gibt faszinierenden Sport zu sehen.“ Spiele gibt es am Sonnabend um 13 Uhr, 14.15 Uhr und 15.30 Uhr, am Sonntag stehen ab 12 Uhr die Platzierungsspiele an; der Eintritt kostet acht Euro (ein Euro GN-Card-Ermäßigung), Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/polo-in-bad-bentheim-starke-gegner-fuer-die-bad-boys-241894.html