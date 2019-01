Empfehlung - Pokalsensation: Liverpool verliert in Wolverhampton

dpaWolverhampton Die Gastgeber gingen in einer von beiden Seiten zunächst verhalten geführten Partie durch den Mexikaner Raul Jimenez in Führung (38. Minute). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch den Ex-Wolfsburger Divock Origi (51.) schlugen die Wolves durch Ruben Neves schon vier Minuten später wieder zurück und stoppten die Serie des Klopp-Teams, das zuletzt in sechs Partien in Wolverhampton nicht verloren hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/pokalsensation-liverpool-verliert-in-wolverhampton-275263.html