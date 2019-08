Empfehlung - Pokal-Derby als letzter Prüfstein vor dem Landesliga-Auftakt

Neuenhaus Bevor es in den Ligen losgeht, treten einige Grafschafter Mannschaften in der ersten Pokalrunde des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) an. Dabei kommt es bei den Frauen gleich zu einem Derby. In Uelsen treffen am Sonnabend um 17.30 Uhr die Spielerinnen der gastgebenden Spielgemeinschaft von Trainerin Frieda Holtvlüwer und der SpVgg. Brandlecht-Hestrup aufeinander.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/pokal-derby-als-letzter-pruefstein-vor-dem-landesliga-auftakt-315835.html