Pöhle pausiert weiter und Verjans treibt Comeback voran

Nordhorn Die HSG Nordhorn-Lingen wird auch beim nächsten Testspiel am Sonnabend in Spelle (18 Uhr) gegen TuSEM Essen ohne Georg Pöhle auskommen müssen. Der Rückraumspieler des Handball-Bundesligisten, der wegen Schulterproblemen bereits bei der wenig schmeichelhaften 26:32-Niederlage am Mittwoch beim Zweitligisten TV Emsdetten gefehlt hat, soll weiter geschont werden. „Er hat noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert und wird voraussichtlich am Montag wieder einsteigen", sagte Heiner Bültmann.(...)