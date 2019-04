Empfehlung - Podolski nicht mehr Kapitän von Vissel Kobe - Neuer Trainer

dpaKobe Am selben Tag löste der spanische Trainer Juan Manuel Lillo (53) seinen Vertrag bei Podolskis Verein auf. Zum Nachfolger wurde der Japaner Takayuki Yoshida (42) ernannt. Trotz Millionen-Investitionen in Stars wie Podolski, David Villa und Andrés Iniesta sowie auch in Ex-Trainer Lillo hat der Verein bislang eher enttäuscht. Vissel Kobe rangiert weiterhin auf dem zehnten Platz der japanischen J-League.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/podolski-nicht-mehr-kapitaen-von-vissel-kobe-neuer-trainer-292547.html