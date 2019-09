Empfehlung - Plea schießt dominante Gladbacher zum Derby-Sieg

dpaKöln Für das Team von Trainer Marco Rose war es dabei der 49. Bundesliga-Sieg gegen den FC. Gegen keinen anderen Club gewann die Elf vom Niederrhein in der ersten Liga häufiger. Allerdings hätte der zweite Saisonsieg der Borussen am 75. Geburtstag von Club-Ikone Günter Netzer höher ausfallen müssen. Nach dem Siegtor von Alassane Plea (14. Minute) vergaben die Gäste eine Vielzahl an Möglichkeiten. Vor allem in der ersten Halbzeit bekamen die 50.000 Zuschauer in der ausverkauften Kölner Arena einen Klassenunterschied zu sehen.(...)