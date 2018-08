Empfehlung - „Platzwechsel“ bringt Sportmuffel auf Trab

Nordhorn Sport statt Sofa, Verein statt Fernsehen – „Platzwechsel“ lautet der Slogan, mit dem der Kreissportbund in Zusammenarbeit mit der Stadt Nordhorn, dem Stadtsportverband und der Krankenkasse Pronova BKK , eine neue Aktion betitelt hat. Unter dem Motto „Bewege Dein Leben in Nordhorn“ sollen bis zum 30. September möglichst viele Menschen dazu angehalten werden, sich sportlich zu betätigen. Die Zielgruppe sind vor allem die 20- bis 40-Jährigen, doch auch Männer und Frauen außerhalb dieser Altersgruppe können teilnehmen. Für sie haben mehrere Nordhorner Vereine aus ihrem bestehenden Angebot ein buntes Repertoire zusammengestellt, das durch zusätzliche Sportmöglichkeiten ergänzt wird. „Da ist für jeden etwas dabei“, verspricht Frank Spickmann vom KSB-Vorstand. Und das Beste daran: Man muss weder Mitglied im Verein sein, noch werden, wenngleich es laut Spickmann auch das Ziel sei, „neue Mitglieder in die Vereine zu spülen“; die Angebote sind kostenfrei; und der KSB sorgt für eine Versicherung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/platzwechsel-bringt-sportmuffel-auf-trab-245979.html