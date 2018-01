Empfehlung - Platz zwei für Sophie Reef im Preis der Zukunft

Münster. Einen hervorragenden Start in das neue Turnierjahr hat Sophie Reef aus Samern an diesem Wochenende hingelegt. Im Rahmen des internationalen Reitturniers in Münster behauptete sich die 17-jährige Dressurreiterin in einem erlesenen Starterfeld. Platz zwei sowohl in der Qualifikation als auch im Finale mit ihrer Hannoveraner Stute „Rue Noblesse“ beeindruckten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/platz-zwei-fuer-sophie-reef-im-preis-der-zukunft-221879.html