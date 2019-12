Empfehlung - Platz eins gefestigt: Vorwärts besiegt FC 09 im Spitzenspiel

Nordhorn Die Handballerinnen von Vorwärts Nordhorn haben am Donnerstag das Spitzenspiel der Landesliga gegen den Tabellendritten FC Schüttorf 09 mit 31:23 (19:9) gewonnen und beenden damit die Hinrunde als Tabellenführer. Im Euregium zogen sie über 4:1 und 7:2 bis zur 22. Minute auf 16:7 davon. Zehn Minuten nach der Pause war beim 22:10 längst eine Vorentscheidung in diesem Derby gefallen. Danach verlief die die Partie ausgeglichen, Schüttorf verkürzte sogar noch auf acht Tore. Für den SV Vorwärts, für den Annika Bült zehn Mal traf, geht es am Sonnabend, 18. Januar, mit einem weiteren Heimspiel gegen die SFN Vechta II weiter, der FC 09 hat bereits am Sonntag, 12. Januar, das nächste Grafschaft-Duell vor sich – dann bei der SG Neuenhaus/Uelsen. Am Freitag spielen die SG-Handballerinnen in Uelsen gegen die HSG Phoenix (20.30 Uhr), der ASC GW 49 trifft auf die SpVgg. Brandlecht/Hestrup (20 Uhr).(...)