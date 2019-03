Empfehlung - Pk-Termin statt Mitteilung: Löw erklärt Personalauswahl

dpaBerlin Zum Start in das Länderspieljahr werde Löw sein Aufgebot nominieren und auf einer Pressekonferenz in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt/Main Stellung beziehen, teilte der DFB mit. Ursprünglich geplant war, dass die Kader-Bekanntgabe per Pressemitteilung erfolgen sollte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/pk-termin-statt-mitteilung-loew-erklaert-personalauswahl-286306.html