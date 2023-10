Die Mädchen-Auswahl des Jahrgangs 2011 der Handball-Region Bentheim-Emsland nimmt mit den Trainerinnen Tanja Veldboer (links) und Frieda Holtvlüwer (rechts) am 3. Oktober an der traditionellen Erstsichtung in Emmerthal teil, ehe dann neue Wege beschritten werden. Foto: privat