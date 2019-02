Empfehlung - Philipp Vorlicek bleibt bis 2021 bei der HSG

Nordhorn Der Start in Nordhorn verlief nicht gerade optimal für Philipp Vorlicek im Sommer 2017: Der Handballer stieß damals mit einer in den letzten Spielen für den TBV Lemgo II erlittenen Knieverletzung zur HSG Nordhorn-Lingen, die Vorbereitung auf seine erste Saison in der 2. Bundesliga verpasste der Linkshänder. In den ersten anderthalb Jahren bei der HSG hat der 24-Jährige dennoch schon oft seine Qualitäten im rechten Rückraum nachgewiesen. Und weil sein Trainer Heiner Bültmann zudem noch weiteres Entwicklungspotenzial sieht, verlängerte der Klub den auslaufenden Vertrag mit Vorlicek um zwei Jahre bis 2021. Und auch der Spieler hat nicht lange mit seiner Unterschrift gezögert: „Ich fühle mich bei HSG sehr wohl und es macht mir sehr viel Spaß, mit dieser Truppe vor den Fans hier zu spielen“, wird er in einer Mitteilung zitiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/philipp-vorlicek-bleibt-bis-2021-bei-der-hsg-280435.html