Empfehlung - Philipp Kuprecht und Leonie Möller gewinnen „Königsklasse“

Nordhorn/Neuenhaus Bei der Meisterschaft der Tennisregion Dollart-Ems-Vechte haben mehr als 100 Nachwuchsspieler auf den Anlagen des TV Sparta 87 Nordhorn und des TC Rot-Weiß Neuenhaus in 14 Konkurrenzen um die Titel gespielt. Bei den Jüngsten waren mehr als 30 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren am Start. Neben dem reinen Tennisspiel wurden hier auch die Leistungen aus unterschiedlichen Motorik-Übungen für das Gesamtergebnis gewertet. „Wir haben etliche talentierte Kinder gesehen, die uns in Zukunft noch viel Freude machen werden“, berichtete Regions-Jüngstenwart Jörn Faulhaber.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/philipp-kuprecht-und-leonie-moeller-gewinnen-koenigsklasse-239836.html