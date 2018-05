Empfehlung - Pfingstlauf: Start frei für Sport, Spannung und Spaß

Emlichheim. Schafft der Niederländer Erik Driesen den Hattrick in Emlichheim und gewinnt nach 2016 und 2017 zum dritten Mal in Folge über 10 km? Oder hat mal wieder der achtfache Pfingstlauf-Sieger Gerold Hartger vom LC Nordhorn die Nase vorn, der vergangenes Jahr mit Platz zwei hinter dem Niederländer zufrieden sein musste und zuletzt 2015 bei der Jubiläums-Ausgabe in Emlichheim ganz oben auf dem Podest stand? Das ist eine der spannenden Fragen vor der 28. Auflage der Laufveranstaltung, die am Freitag wieder den Dorfkern mit Trubel füllen wird. „Das Ergebnis ist offen“, sagt Arend Brink mit Blick auf die beiden Favoriten im Hauptlauf, der um 20.30 Uhr gestartet werden soll. „Man darf gespannt sein“, fügt der Organisator hinzu, „schließlich ist es der erste dieser Wettkämpfe bei uns in der Region.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/pfingstlauf-start-frei-fuer-sport-spannung-und-spass-236415.html