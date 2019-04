Empfehlung - Petkovic macht in Stuttgart Duell mit Kerber perfekt

dpaStuttgart Die 31-jährige Darmstädterin setzte sich am Dienstag in ihrem Erstrundenspiel gegen die spanische Qualifikantin Sara Sorribes Tormo 6:3, 6:4 durch. Bei ihrem ersten Auftritt in Stuttgart seit drei Jahren benötigte die Nummer 71 der Welt 1:52 Stunden für ihren Erfolg.(...)