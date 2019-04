Petkovic eröffnet Fed-Cup-Relegation gegen Ostapenko

Andrea Petkovic trifft zum Auftakt des Fed-Cup-Relegationsspiels in Riga auf Ex-French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. Im zweiten Einzel am Karfreitag muss Julia Görges gegen Diana Marcinkevica antreten. Das ergab die Auslosung in Riga.