/ Lesedauer: ca. 2min Peters-Cup: Veldhausen sichert sich den Gruppensieg

400 Zuschauer sahen zum Auftakt des Turniers in Wilsum fairen Hallenfußball. Außer dem SV Veldhausen qualifizierten sich am Freitagabend in der Vorrundengruppe I Olympia Uelsen, SV Hoogstede und die JSG ASC/Uelsen für die Endrunde am Sonntag (14 Uhr).