Empfehlung - Peters-Cup: Gastgeber ASC GW 49 gewinnt zweiten Vorrundentag

Wilsum Mit drei Siegen und zwei Unentschieden haben sich die Kreisliga-Fußballer des ASC Grün-Weiß 49 am zweiten Vorrundentag souverän für die Endrunde des eigenen Hallenfußballturniers um den Peters-Cup qualifiziert. Am Sonntag bekommt es die Mannschaft von Trainer Andre Dieker erneut mit dem SC Union Emlichheim zu tun, der am Sonnabend mit acht Punkten den dritten Platz belegte – zwei Zähler hinter dem SV Wietmarschen und einen vor Borussia Neuenhaus. Die beiden Niedergrafschafter Kreisligisten spielen am Sonntag ebenfalls um den Turniersieg. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/peters-cup-gastgeber-asc-gw-49-gewinnt-zweiten-vorrundentag-336876.html