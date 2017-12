Empfehlung - Peters-Cup: Endrunde am Sonnabend in Wilsum

Wilsum . Vor allem am zweiten Vorrundenabend des Peters-Cups am Donnerstag ging es oft hektisch zu, die Schiedsrichter mussten oft auch Zeitstrafen aussprechen. Wieder auf schönen Hallenfußball hoffen die Organisatoren des Turniers vom ASC Grün-Weiß 49 am Sonnabend bei der Endrunde, die um 16 Uhr in der Sporthalle Wilsum startet. Die A-Jugendlichen der JSG ASC/Uelsen machen mit einem Spiel gegen Grenzland Laarwald den Anfang, zur Gruppe A gehören auch die beiden Kreisligisten Borussia Neuenhaus und SV Veldhausen 07. Das Team des gastgebenden ASC Grün-Weiß trifft als Sieger seiner Vorrunde auf den SV Hoogstede, den TSV Georgsdorf und den GSV Ringe-Neugnadenfeld 2015. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/peters-cup-endrunde-am-sonnabend-in-wilsum-219949.html