Peters-Cup: ASC startet optimal ins eigene Hallenturnier

Zum Auftakt des Hallenfußballturniers in Wilsum sicherten sich die Gastgeber den Sieg in der Vorrundengruppe I. Auch der SV Hoogstede, GSV Ringe-Neugnadenfeld und Union Emlichheim erreichten die Endrunde am Sonntag.