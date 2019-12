Empfehlung - Peter Oldekamp wird Trainer bei Borussia Neuenhaus

Neuenhaus Peter Oldekamp wird zur neuen Saison das Traineramt beim Fußball-Kreisligisten Borussia Neuenhaus übernehmen. Der B-Lizenzinhaber trainiert aktuell die zweite Mannschaft des ASC Grün-Weiß 49 in der 1. Kreisklasse und wird ab Sommer die Geschicke in Neuenhaus leiten. Damit tritt er die Nachfolge von Christian Engels ab, der nach vier Jahren zum Saisonende aufhören wird. „Wir freuen uns sehr über die Zusage von Peter“, sagt der Neuenhauser Fußballfachwart Jens Wolts, der die Arbeit seines ehemaligen Kapitäns in den vergangenen Jahren beim ASC sehr schätzt: „Wir sind sicher, die richtige Lösung ab Sommer 2020 gefunden zu haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/peter-oldekamp-wird-trainer-bei-borussia-neuenhaus-335789.html