Empfehlung - Perparim Kurpali spielt künftig für den SV Eintracht

Nordhorn Ralf Cordes, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Eintracht Nordhorn, bastelt weiter an einer schlagkräftigen Mannschaft für die kommende Saison. Am Montagabend gab er die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Perparim Kurpali bekannt. Der technisch starke 29-Jährige gehört seit 2013 zu den Stammkräften beim Nordhorner Ligakonkurrenten VfL Weiße Elf in der Bezirksliga. Davor spielte er vier Jahre lang für TuS Lingen in der Landesliga und Bezirksliga. „Mit seiner Erfahrung wird uns Perparim in der neuen Saison weiter helfen können“, ist sich Cordes sicher. Mit 29 Jahren wird der Nordhorner einer der ältesten Spieler in der Eintracht-Mannschaft sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/perparim-kurpali-spielt-kuenftig-fuer-den-sv-eintracht-288728.html