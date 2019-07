Pech beim Kegelfahren: Rene Jeurink verpasst DM-Medaille

Der Emlichheimer Fahrsportler belegte mit seinem Ponygespann in Bad Segeberg am Ende den sechsten Platz in der kombinierten Wertung. Etwas besser lief es für seinen Teamkollegen Jörg Zwiers und seinen Pferden im pfälzischen Zeiskam.