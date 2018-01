Empfehlung - Pavel Mickal bindet sich bis 2020 an die HSG

fh Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen wartet zu Beginn des neuen Jahres mit einer guten und einer schlechten Nachricht auf. Die gute: Pavel Mickal hat seinen Vertrag beim Handball-Zweitligisten um zwei Jahre, bis Juni 2020 verlängert. Die schlechte: Der 33 Jahre alte Linksaußen, der 2005 aus seiner Heimat Tschechien in die Grafschaft gewechselt ist, musste am Donnerstag wegen einer Daumenverletzung in der Euregioklinik operiert werden und wird daher in den ersten Spielen des am 11. Februar beginnenden zweiten Saisonteils nicht zur Verfügung stehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/pavel-mickal-bindet-sich-bis-2020-an-die-hsg-221384.html