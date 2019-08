Empfehlung - Patrick Storch macht seine Sache im Zweitliga-Team gut

Schüttorf Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben in der Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison die erste Standortbestimmung hinter sich. In der Vechtehalle war am Mittwochabend mit Dynamo Apeldoorn ein hochkarätiger Gegner aus der niederländischen Ehrendivision zu Gast. Der Titelanwärter entschied alle fünf Sätze, die zuvor vereinbart waren, für sich. Dennoch war der neue 09-Coach Henk Goor mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden. „Es ist wichtig, dass wir die Abstimmung verbessern und das hat schon gut geklappt“, sagte der Niederländer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/patrick-storch-macht-seine-sache-im-zweitliga-team-gut-314554.html