Empfehlung - Patrick Kaminski – ein schöner Fan-Gruß zum Abschied

Nordhorn. Als Patrick Kaminski vor dem letzten Verbandsliga-Punktspiel des EC Nordhorn das Eis betrat, musste er erst einmal schlucken: Über der Pistenbar, wo die größten Fans des Nordhorner Eishockeys bei jedem Heimspiel stehen, prangte ein riesiges Plakat mit der Aufschrift: „Eine Legende ... geht nie so ganz“. Kaminski erlebte seinen ersten Gänsehaut-Moment in seinem allerletzten Spiel für den EC Nordhorn. Nach gut 17 Jahren in der ersten Mannschaft hört der Spieler mit der Nummer 87 auf. Mehr noch: Er wagt den Sprung nach „Down under“ und wird für seinen Arbeitgeber „Nohrd“ für unbestimmte Zeit im australischen Sydney arbeiten. Am Sonnabend geht der Flieger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/patrick-kaminski-ein-schoener-fan-gruss-zum-abschied-227349.html