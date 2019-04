Empfehlung - Paderborn und Berlin gewinnen Aufstiegs-Duelle

dpaDüsseldorf Entsetzen in Hamburg, Hoffnung in Berlin, Träume in Paderborn: Im Aufstiegs-Rennen der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der Wind in zwei direkten Duellen des 31. Spieltages gedreht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/paderborn-und-berlin-gewinnen-aufstiegs-duelle-294376.html