Empfehlung - Packende Duelle am Pokal-Endspieltag

Veldhausen Eine Werbung für den Mädchenfußball war der Endspieltag im Kreisfußball in Veldhausen. Der Frauen- und Mädchenausschuss und das Organisationsteam des SV Veldhausen 07 hatten für optimale Rahmenbedingungen gesorgt. Die zahlreichen Zuschauer bekamen viele packende Spiele zu sehen, die erst in der Schlussphase entschieden wurden. Entsprechend groß war der Jubel bei den E-Juniorinnen des SV Hoogstede, der D-Jugend der JSG GSV/Hoogstede und den B-Juniorinnen des SV Suddendorf-Samern. Aber auch die C-Juniorinnen der JSG VV Nordhorn feierten ihren Titel überschwänglich. Denn mit dem Pokalsieg machten die Nordhornerinnen das Triple aus Kreismeistertitel in der Halle, auf dem Feld und dem Pokalsieg perfekt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/packende-duelle-am-pokal-endspieltag-302942.html